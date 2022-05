Link kopiert

Wels Ein vierjähriges Mädchen ist zwei Tage neben ihrer toten Mutter in einer Wohnung in Wels eingesperrt gewesen. Ihr Opa hatte am 10. Mai die Polizei verständigt, weil er seine 39-jährige Tochter nicht erreichte, bestätigte die Polizei einen Bericht in der „Kronen Zeitung“ am Donnerstag. Die 39-Jä