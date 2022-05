Link kopiert

Ein kleines Matschie-Baumkänguru taucht im Bronx Zoo in New York aus dem Beutel seiner Mutter auf. Der Joey, wie die Australier Känguru-Babys nennen, ist der Erste seiner Art, der seit 2008 in diesem Zoo geboren wurde. Matschie-Baumkängurus sind eine mittelgroße, kurzschwänzige Känguru-Art. Sie zähl