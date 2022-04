Link kopiert

Paris Beim Absturz eines Sportflugzeugs sind in Frankreich in der Bretagne drei Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Abheben stürzte die einmotorige Maschine am Sonntag in Tremuson 300 Meter von der Startbahn entfernt in einen Wald, wie der Sender France bleu unter Verweis auf Feuerwehr und Polizei