Kuala Lumpur In Malaysia ist die Suche nach drei vermissten Tauchern am Freitag wieder aufgenommen worden. Die Behörden haben Hoffnung, dass die 18-jährige Französin, der 46-jährige Brite und sein 14-jähriger Sohn aus den Niederlanden noch leben. Die am Donnerstag in Sicherheit gebrachte Tauchlehrer