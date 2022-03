Link kopiert

Erdrutsch nach Starkregen

Lima Nach einem Erdrutsch im Norden von Peru werden acht Menschen vermisst. Mehr als 100 Rettungskräfte waren am Mittwoch im Einsatz, um die Vermissten zu suchen und zu bergen. Am Vortag waren in der Ortschaft Retamas in der Provinz Pataz die Hänge eines Hügels abgerutscht u