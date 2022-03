Link kopiert

. . . ein Dieb, der offensichtlich gut auf seine Zähne achtet. In einem Ferienort in Bad Lauterberg hat der Unbekannte ungewöhnliche Beute gemacht. In einem Lebensmittelmarkt räumte er das ganze Zahnpasta-Regal leer und entkam mit rund 150 Tuben im Wert von etwa 300 Euro, berichtete die Polizei. Da