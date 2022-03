Link kopiert

Im Audubon Zoo in New Orleans sind vier Mähnenwolf-Welpen zur Welt gekommen. Es ist der erste Nachwuchs von Brisa und Sheldon, die seit August im Zoo leben. Mähnenwölfe sind in Südamerika beheimatet. Laut der Weltnaturschutzunion gelten sie als nahezu bedrohte Art. ap