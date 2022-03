Link kopiert

Windhuk Der Export von 22 vorher wild lebenden Elefanten aus Namibia in die Vereinigten Arabischen Emirate stößt bei Tierschützern auf empörten Widerspruch. Die Regierung verstoße damit gegen das Artenschutzabkommen CITES, rügte am Mittwoch der Internationale Tierschutzfonds (IFAW) in einer Erklärun