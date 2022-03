„Problembär“ in den Abruzzen eingefangen













Link kopiert

rom Die Forstverwaltung des Nationalparks „Parco nazionale d’Abruzzo“ am mittelitalienischen Apennin hat den sogenannten Problembären „Juan Carrito“ eingefangen. Der zwei Jahre alte und 112 Kilo schwere Braunbär wurde in ein geschütztes Gebiet gebracht, nachdem seine Streifzüge in der Bergortschaft