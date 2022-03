Link kopiert

sri lanka In Sri Lanka ist der am meisten als heilig verehrte Elefant, Nadugamuwa Raja, verendet. Das Tier war 68 Jahre alt. Sein Tod löste eine Welle der Betroffenheit in dem Inselstaat im Indischen Ozean aus. Zahlreiche Menschen pilgerten zu den sterblichen Überresten des Tieres, um zu beten und n