Link kopiert

anchorage Während eines Spaziergangs an der Küste des US-Staates Alaska ist ein Mann mit einem Eisbrocken in eine Bucht hinausgetragen worden. Der 45-Jährige trieb mehr als 30 Minuten in dem eiskalten Wasser, bevor er geborgen wurde. Er wurde mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht und wi