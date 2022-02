Link kopiert

Bremerhaven Mehr als 450 Kilogramm Kokain haben Zollbeamte in einem Container aus Uruguay im Überseehafen von Bremerhaven entdeckt. Das Rauschgift hat einen Schwarzmarktwert von mehr als 60 Millionen Euro, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Es sei einer der größten Kokainfunde bisher in Bremerhaven.