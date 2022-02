Hubschrauber stürzte in Miami neben Badenden ins Meer













Link kopiert

Miami Ein Polizeihubschrauber ist am Samstag ins Meer vor Miami Beach gestürzt, nur wenige Meter entfernt von Schwimmern in einem bei Touristen beliebten und überfüllten Strandabschnitt. Ein Polizist sei ums Leben gekommen und ein weiterer befinde sich in kritischem Zustand, teilten die Behörden mit