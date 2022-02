Link kopiert

Vor sechs Monaten ist Siddhi in die Anlage der Kleinen Pandas in den Zoo Zürich gezogen und hat sich inzwischen eingelebt. Der 18 Monate alte Katzenbär ist aus dem Zoo Brünn in Tschechien gekommen und soll für Nachwuchs sorgen. Die kleinen Pandas sind durch den Lebensraumverlust stark gefährdet.

