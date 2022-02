Link kopiert

Villach Ein Villacher ist einem falschen Mitarbeiter des Gebühren Info Service (GIS) aufgesessen: Der Mann hatte behauptet, alle gebührenpflichtigen Geräte in dessen Wohnung überprüfen zu müssen. Dabei schloss er am Samstag das TV-Gerät des 17-Jährigen an den Laptop an – wobei er Handschuhe trug. Da