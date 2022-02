Link kopiert

Kabul Ein Bub ist in Afghanistan nach einem Sturz in einen Brunnenschacht tot geborgen worden. Das teilte Anas Hakkani, ein hochrangiges Mitglied der regierenden Taliban, am Freitag auf Twitter mit. Der etwa sechs Jahre alte Bub wurde am Vormittag (Ortszeit) nach einem mehrere Tage dauernden Einsatz