Erneut Brunnendrama: Kind sitzt in Afghanistan in 15 Meter Tiefe fest













Kabul Im Süden Afghanistans ist ein Kind vermutlich seit zwei Tagen in einem Brunnen gefangen. Das bestätigten zwei Vertreter der regierenden militant-islamistischen Taliban am Donnerstag der dpa. Demnach war der sechs Jahre alte Bub in einen Brunnen im Bezirk Dschaldak in der Provinz Sabul gefallen