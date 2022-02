Link kopiert

Wien Mit Jahresbeginn 2022 ist die Zahl der in Österreich lebenden Menschen auf exakt 8.979.894 angestiegen. Das sind um 47.230 Personen (0,53 Prozent) mehr als am 1. Jänner 2021, berichtete die Statistik Austria am Dienstag nach vorläufigen Ergebnissen. Die Zunahme fiel damit größer aus als ein Jah