Erneut Journalist in Mexiko getötet













Mexiko-Stadt In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden – der fünfte in diesem Jahr. Er wurde in der Stadt Salina Cruz erschossen, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Oaxaca mitteilte. Zwei Männer wurden verhaftet. Der 39-Jährige war Leiter des Online-Portals „Noticias Web“.