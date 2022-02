Link kopiert

Das süße Sumatra-Orang-Utan-Baby, das an Heiligabend im Audubon Nature Institute geboren wurde, ist noch immer namenlos. Nun hat der Zoo in New Orleans dazu aufgerufen, für den kleinen Orang-Utan, der seit seiner Geburt von den Pflegern per Hand aufgezogen wird, Namenvorschläge abzugeben. AP