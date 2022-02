Link kopiert

. . . ein Passant, der einen Betrunkenen in Aschaffenburg (Unterfranken) von den Gleisen am Bahnhof gerettet hat. Der 20-Jährige war Montag auf den Schienen im Bereich des Nordbahnhofs gestürzt und liegen geblieben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Hier entdeckte ihn der Passant, der die Poliz