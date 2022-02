Link kopiert

Jindrichuv Hradec Schauriger Fund in Tschechien: Unter dem Kellerboden eines Hauses in Südböhmen hat die Polizei eine Leiche in einem einbetonierten Fass gefunden. Zuvor hätten die Beamten einen Tipp von einem Informanten aus der Drogenszene bekommen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Ein S