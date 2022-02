Link kopiert

Rabat In der Gemeinde Bab Berred in Marokko ist ein Fünfjähriger in ein tiefes Bohrloch gefallen, das als Brunnen diente. Das Kind sei Medienberichten zufolge noch am Leben. Die örtlichen Behörden haben am Donnerstag Sauerstoffmasken, Lebensmittel und Wasser in den Brunnen hinabgelassen. Die Rettung