Und da war noch . . .

Link kopiert

. . . eine Frau in Karlsruhe, die umgerechnet fast 40.000 Euro in bar und Goldmünzen in ihrem Reisegepäck versteckt hat. Zollbeamte am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden staunten nicht schlecht, als sie zwischen den Seiten einiger Bücher im Koffer der 46-Jährigen insgesamt 40.700 Schweizer Franken (umgerechnet rund 39.000 Euro) entdeckten. In Papiertaschentuchpackungen hatte sie zudem Gold im Wert von 6300 Euro verstaut. Die Beamten leiteten gegen die Frau, die in die Türkei reisen wollte, ein Verfahren ein.