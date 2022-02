Polizistenmord: Vorherige Wilderei soll Motiv gewesen sein

Link kopiert

kaiserslautern Im Fall der beiden erschossenen Polizisten in der Pfalz gehen die Ermittler davon aus, dass die mutmaßlichen Täter eine vorherige Wilderei verdecken wollten. Gegen die beiden 32 und 38 Jahre alten Verdächtigen erging Haftbefehl wegen Mordes, sie sind in Untersuchungshaft. Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden. Am Nachmittag nahm die Polizei zwei Männer im Saarland fest. Die beiden Tatverdächtigen sollen als Wilderer in die Polizeikontrolle geraten sein. In dem Laderaum ihres Kastenwagens hätten sich zahlreiche getötete Wildtiere befunden.

Der 32 Jahre alte Tatverdächtige räumte laut Staatsanwaltschaft die Wilderei ein. Er habe auch die Polizeikontrolle geschildert. Er bestritt jedoch, selbst geschossen zu haben. Der 38-Jährige mache von seinem Schweigerecht Gebrauch, hieß es seitens der Polizei.