Link kopiert

san bernadino Bei einem Angriff auf ein Musikfestival in Paraguay sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden verletzt, als die Täter während eines Konzerts in der Stadt San Bernardino das Feuer eröffneten. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen gezielten Anschlag auf eines der Todesopfer handelte. Die zweite Tote, die Frau eines Profi-Fußballers, war offenbar in die Schusslinie geraten.