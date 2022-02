Und da war noch . . .

Link kopiert

. . . ein Autoknacker in Hamburg, der sich aus Versehen selbst im Fahrzeug eingeschlossen hat. Er brach nach Polizeiangaben die Beifahrertür auf, schloss sie hinter sich – und bedachte nicht die Zentralverriegelung, die sich von innen nicht öffnen ließ. Somit saß er in dem Wagen fest. Den Spuren zufolge versuchte der Täter erst, über die Heckklappe aus dem Auto zu gelangen, scheiterte aber. Also zertrümmerte er die Frontscheibe mit den Füßen und schlüpfte durch die Öffnung. Die Polizei konnte bereits einen Verdächtigen ermitteln.