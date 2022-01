Heftiger Wintersturm löst ­Verkehrschaos an US-Ostküste aus













Link kopiert

new york. Einer der schwersten Winterstürme seit Jahren hat im Osten der USA für Verkehrschaos und Stromausfälle gesorgt. Schwer getroffen waren am Wochen­ende Metropolen wie New York und Boston, wo mehr als 60 Zentimeter Schnee fielen. Die Kältewelle erstreckte sich bis nach Florida, wo der Nationa