Fototermin im „Panda-Kindergarten“ in der Shenshuping-Zuchtstation in der chinesischen Provinz Sichuan: Diese beiden kleinen Pandabären ließen sich von den Fotografen jedoch nicht ablenken und spielten lieber mit Deko-Schmuck für das Neujahrsfest, das in China in der Nacht zum Dienstag gefeiert wird