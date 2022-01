Link kopiert

. . . eine Frau in Frankreich, die bereits zum zweiten Mal ein Baby in einem Rettungswagen der Feuerwehr zur Welt gebracht hat – dazu noch in beiden Fällen von derselben Rettungswache. Die Frau war am Donnerstag in der Bretagne mit dem eigenen Auto auf dem Weg in die Klinik, als sie in der Nähe von