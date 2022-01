Schneebedeckte Brücke in Pittsburgh zusammengebrochen













Pittsburgh Vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Pittsburgh am Freitagnachmittag ist in der US-Metropole eine schneebedeckte Brücke mit einer wichtigen Verkehrsverbindung eingestürzt. „Wir glauben nicht, dass es Todesopfer gibt, aber es könnte einige Verletzte geben“, sagte der Vizegouverneur