Link kopiert

Im Wildpark Schwarze Berge in Niedersachsen hat Barock­esel-Dame Annabel einen kleinen weißen Hengst zur Welt gebracht. An der Seite seiner Mutter erkunde er auch schon die nähere Umgebung, teilte der Leiter mit. Heute sind die Barockesel fast ausgestorben, weltweit gibt es nach Angaben des Parks in