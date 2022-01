Link kopiert

Berlin, Dresden Der Großeinsatz der sächsischen Polizei in Berlin im November 2020 war streng geheim. 1600 Polizisten aus acht Bundesländern rückten tief in der Nacht in der Hauptstadt an, dazu kamen Spezialeinsatzkommandos. Um sechs Uhr morgens stürmte die Polizei Wohnungen und durchsuchte Cafés, G