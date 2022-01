Acht Flüchtlinge in Frachtcontainer in OÖ entdeckt













Link kopiert

Lampbach Acht Flüchtlinge dürften in einem Frachtcontainer von Serbien bis nach Lampbach in Oberösterreich gekommen sein. Donnerstagfrüh wurden sie beim Abladen entdeckt. Laut ihren Angaben seien sie vor drei Tagen durch ein 50 mal 50 Zentimeter großes Loch, das ein Unbekannter für sie in den Behält