Link kopiert

. . . Rettungskräfte in England, die mit einer ungewöhnlichen Methode einen Hund aus einem Watt gerettet haben: Kurz vor der Flut lockten sie das Tier mit einer Wurst, die an einer Drohne befestigt war, aus dem Gebiet. „Millie“ hatte sich bei einem Spaziergang in Havant losgerissen. Versuche, das Ti