Washington Rund einen Monat nach dem Start ins All hat das Weltraumteleskop „James Webb“ seinen Zielorbit erreicht. Das Teleskop habe laut NASA am Montag (Ortszeit) den sogenannten zweiten Lagrange-Punkt (L2) in knapp 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde erreicht. Mit dem von Weltraumbeh