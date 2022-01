Link kopiert

Yaounde Eine Massenpanik mit mindestens acht Toten und 38 Verletzten hat den Afrika-Cup in Kamerun überschattet. Vor dem Achtelfinale des Gastgebers gegen die Komoren drängten am Montagabend zahlreiche Fans ohne Ticket ins Stade d’Olembé in der Hauptstadt Yaounde und lösten das Drama aus. Präsident