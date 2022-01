Link kopiert

. . . ein Autofahrer in Oberfranken, der Käse in den Lüftungsschlitzen seines geparkten Autos entdeckt hat. Die unbekannten Täter hätten sich auf einem öffentlichen Parkplatz in Ebermannstadt offenbar einen üblen Schabernack erlaubt, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich hätten sie Käsescheiben von