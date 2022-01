Zahlreiche Tote bei Feuer in Nachtclub













Link kopiert

Jaunde Mindestens 16 Menschen sind bei einem Brand in einem Nachtclub in der kamerunischen Hauptstadt Jaunde ums Leben gekommen. Das gab die Regierung am Sonntag bekannt. Das Feuer habe Explosionen verursacht, hieß es. Mindestens acht Verletzte kamen ins Krankenhaus. „Wir ermitteln immer noch die Na