Link kopiert

Zum ersten Mal seit 16 Jahren konnte der Smithsonian’s National Zoo in Washington im Oktober 2021 die Geburt von Goldkopflöwenäffchen-Zwillingen vermelden. Den Großteil des Tages verbringen die neugierigen Babys noch in der Nähe ihrer Mutter Lola. Nur mehr 6000 dieser Krallenaffen gibt es in freier