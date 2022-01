Empörung über Medienboss de Mol im „The Voice of Holland“-Skandal













Link kopiert

Hilversum Im Skandal um sexuelle Übergriffe bei der Castingshow „The Voice of Holland“ rückt nun Medienproduzent John de Mol in den Mittelpunkt der Kritik. Mitarbeiterinnen seines Unternehmens Talpa warfen am Freitag dem 66-Jährigen vor, die Opfer selbst verantwortlich zu machen. „Lieber John. Es li