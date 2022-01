Massenmörder Breivik will Haftentlassung













Link kopiert

skien Der rechtsradikale Massenmörder Anders Behring Breivik ist vor einem norwegischen Gericht zu einer Anhörung für seinen Freilassungsantrag erschienen. Der 42-Jährige hatte sich eine rassistische Botschaft an seinen Anzug geheftet und reckte den Arm zum Hitlergruß, als er am Dienstag den Saal be