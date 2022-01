Link kopiert

. . . ein Mann, der in der südchinesischen Provinz Guanxi zu sieben Jahren Haft verurteilt worden ist. Nach Gerichtsangaben reagierte der Mann seinen Frust über die lahme Verbindung in einem Internetcafé der Kleinstadt Cenxi an dem auf der Straße stehenden Kasten für Glasfaserkabel ab und zündete ih