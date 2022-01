Link kopiert

Die kleinen Kletterkünstler „Lei Lei“ and „Xiao Xiao“ hatten am Mittwoch ihren ersten großen Aufritt. Die Zwillings-Pandabären sind im Juni 2021 im Ueno-Zoo in Tokio (Japan) zur Welt gekommen und wurden dem Publikum präsentiert. Die beiden ließen sich dabei beim Kuscheln nicht stören. Reuters