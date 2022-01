Link kopiert

Los Angeles Der berüchtigte US-Mörder Robert Durst ist nach Angaben seines Anwalts tot. Der Millionär starb am Montag im Alter von 78 Jahren in Kalifornien, wie Verteidiger Chip Lewis mitteilte. Im Oktober 2021 war der Immobilienerbe wegen Mordes an einer Freundin vor über 20 Jahren zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt worden. 2003 gestand er, einen Nachbarn zwei Jahre zuvor in Texas getötet und zerstückelt zu haben.