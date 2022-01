Wieder Geldregen in Spanien













Madrid Trotz der Riesenfreude hörte man nicht viele Sektkorken knallen: Der gesamte Hauptgewinn der traditionsreichen spanischen Jesuskind-Lotterie in Höhe von 100 Millionen Euro ging dieses Jahr entgegen der Regel nur in eine einzige, ganz besondere Region – die Rotwein-Hochburg La Rioja im Norden des Landes. Die beglückten „Riojanos“ feierten vor TV- und Fotografen-Kameras mit Verwandten, Freunden und Mitgewinnern vorwiegend mit Rotwein-Gläsern in der Hand.