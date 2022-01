Kinderwagen samt Kind in Fluss gerollt













Garmisch-Partenkirchen Ein Zweijähriger und seine 17-jährige Schwester waren mit ihrer Großmutter am Loisachdamm nahe Garmisch-Partenkirchen spazieren, als der Kinderwagen samt dem Buben in einem unbeobachteten Moment die Böschung hinab in den Fluss rollte und von der Strömung mitgerissen wurde. Der Zweijährige und seine 17-jährige Schwester, die bei der Rettung geholfen hatte, kamen stark unterkühlt ins Krankenhaus.