Link kopiert

Wieder tödlicher Hüpfburg-Unfall

Madrid Nur knapp drei Wochen nach dem tragischen Unglück in Australien hat es in Spanien einen tödlichen Hüpfburg-Unfall gegeben: Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf einem Jahrmarkt in der Gemeinde Mislata – einem Vorort von Valencia. Wie in Australien riss