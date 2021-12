Heftige Überschwemmungen in Brasilien bringen Tod und Chaos













Link kopiert

Brasilia Wegen schweren Überschwemmungen durch wochenlangen Regen ist in mehr als 100 Städten im brasilianischen Staat Bahia der Ausnahmezustand verhängt worden. Allein dort waren am Dienstag mehr als 470.000 Menschen vom Hochwasser betroffen, wie aus Daten der Regionalverwaltung hervorgeht. In mind