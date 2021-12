Link kopiert

Wien Für falsche Polizisten hat eine 91-jährige Frau in Wien am Montag extra ihre gesamten Ersparnisse und fast all ihre Wertgegenstände von der Bank geholt. Die Trickbetrüger kassierten bei der Pensionistin laut Polizei in großem Stil ab: Ein Betrag im unteren sechsstelligen Bereich und wertvoller